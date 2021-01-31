Автопробег и шествие против повышения тарифов на ЖКХ прошли в Полтаве

В Полтаве на Украине состоялся автопробег и шествие против повышения тарифов на ЖКХ.

Местные СМИ сообщают, что водители проехали по улицам города. На свои машины они прикрепили плакаты с надписями: «Реальные тарифы ЖКХ» и «Нет геноциду украинцев!».

«Таким образом водители поддержали людей, которые собираются на акции протеста против тарифов на коммунальные услуги», - передает издание «Суспільне» («Общественное»).

Участники автопробега сопроводили протестующих до горсовета и областной администрации. Сами участники митинга собрали подписи под обращением к правительству с требованием снизить тарифы.

Дело в том, что с 1 января на Украине подорожал газ. Более того, власти отменили льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В связи с этим в различных регионах страны проходят протесты.