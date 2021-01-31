Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Минздраве заявили, что пожилые люди легче переносят вакцинацию от COVID-19

Виктория Ивашечкина
20:36 31.01.2021
По словам специалиста, исследование вакцины «Спутник V» показало эффективность у 91% пациентов, в том числе и у лиц старшего поколения.
В Минздраве заявили, что пожилые люди легче переносят вакцинацию от COVID-19
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала, что пожилые люди проще переносят вакцинацию от COVID-19.

По словам врача, более мягкое воздействие прививки на людей в возрасте объясняется особенностями иммунной системы человека. Так, у молодого человека она в ответ на введение чужеродного белка мгновенно начинает бороться с ним.

«С возрастом же такого резерва у нее нет, поэтому, очевидно, нет и такой гиперреакции. Прививка переносится более мягко», - заявила Ткачева, передает «Российская газета».

Однако у пожилых людей, несмотря на менее активную реакцию иммунитета, формируется титр антител. Он защищает от инфекции.

По словам гериатра, ранее проводилось исследование по вакцине «Спутник V». Оно показало эффективность препарата у 91%, в том числе и у лиц старшего поколения.

Ранее ученые из Австралии рассказали, почему пожилые пациенты особенно восприимчивы к легочным вирусным инфекциям. Специалисты напомнили, что люди в возрасте очень восприимчивы к вирусам, а инфекции у них часто приводят к тяжелым последствиям.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:15 ОПК
статья
Наступившее будущее: какое новейшее вооружение представили в Единый день военной приемки
19:32 В стране и мире
Видео
Новые кумиры и порядки: какими стали США всего за несколько дней президентства Байдена
20:36 В стране и мире
В Минздраве заявили, что пожилые люди легче переносят вакцинацию от COVID-19
17:04 В стране и мире
«Попытка докричаться»: Песков рассказал о целях выступления Путина в Давосе
15:35 В стране и мире
Прощание с Василием Лановым пройдет в открытом формате
Популярное
Популярное
Видео
Вспышки и дым: обрыв высоковольтного кабеля на Сахалине попал на видео
Ученые нашли у тяжело переболевших коронавирусом иммунитетное преимущество
Врач назвал настоящую причину смерти Юлии Началовой
Названы пять главных ошибок при приготовлении картофеля
Гибель туристов на перевале Дятлова получила новое объяснение
Видео
Без дозаправки из Владивостока до Москвы: на что способны модернизированные Ил-76МД-90А
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.