В Минздраве заявили, что пожилые люди легче переносят вакцинацию от COVID-19

Внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала, что пожилые люди проще переносят вакцинацию от COVID-19.

По словам врача, более мягкое воздействие прививки на людей в возрасте объясняется особенностями иммунной системы человека. Так, у молодого человека она в ответ на введение чужеродного белка мгновенно начинает бороться с ним.

«С возрастом же такого резерва у нее нет, поэтому, очевидно, нет и такой гиперреакции. Прививка переносится более мягко», - заявила Ткачева, передает «Российская газета».

Однако у пожилых людей, несмотря на менее активную реакцию иммунитета, формируется титр антител. Он защищает от инфекции.

По словам гериатра, ранее проводилось исследование по вакцине «Спутник V». Оно показало эффективность препарата у 91%, в том числе и у лиц старшего поколения.

Ранее ученые из Австралии рассказали, почему пожилые пациенты особенно восприимчивы к легочным вирусным инфекциям. Специалисты напомнили, что люди в возрасте очень восприимчивы к вирусам, а инфекции у них часто приводят к тяжелым последствиям.