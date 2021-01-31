В Омске возбудили дело против мужчины, подозреваемого в истязании собственных детей

СУ СК России по Омской области возбудил уголовное дело против мужчины, которого подозревают в истязании собственных малолетних детей.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором мужчина приподнимает плачущих мальчика (5 лет) и девочку (8 лет), кидает их лицом вниз на пол, далее несколько раз пинает мальчика по голове.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетних»)», - говорится в сообщении на сайте СК.

Мужчина был задержан по месту жительства, ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Также уточняется, что видеозапись был сделана матерью детей. По последней информации, состояние здоровья детей не вызывает опасения.

С подозреваемым работают следователи, на допросе он признался в содеянном. Следствие намерено избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.