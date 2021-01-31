Новые кумиры и порядки: какими стали США всего за несколько дней президентства Байдена

Полторы недели прошло с инаугурации Джо Байдена, а американский политический мир уже изменился. За первые 10 дней президентства он успел подписать 42 распоряжения. Для сравнения: Трамп за свои первые две недели подписал всего восемь документов. Работы у нового президента было настолько много, что под конец даже справиться с ручкой ему было не под силу.

Но настоящую сенсацию в американских СМИ вызвал телефонный разговор Джо Байдена с Владимиром Путиным. Журналисты требовали подробностей.

Рассказывать президенту Штатов, правда, особо нечего. В результате разговора Вашингтон согласился подписать договор СНВ-3 на условиях Москвы. Но в американской прессе об этом деликатно умолчали и преподнесли беседу как всегда в неожиданном свете.

В претензиях Вашингтона к Москве путаются и в самом Белом Доме. Знаменитая пресс-секретарь президента США Джен Псаки, отвечая на вопрос о том, как и за что американское правительство планирует воздействовать на Кремль, так и не смогла сформулировать суть обвинений, но пообещала, что действия Джо Байдена будут решительны.

Новоиспеченного президента представляют чуть ли не воителем, который в одиночку защищает американскую демократию. И, конечно же, его постоянно сравнивают с Трампом. А 45-ого президента упоминают в эфире настолько часто, будто он и не покидал Белый дом.

При этом новая норма Вашингтона многих американцев повергает в шок. Сейчас сенат утверждает кабинет президента. И, глядя на список кандидатов понимаешь, что подбирали их так, чтобы прежде всего угодить борцам за толерантность.

В команде Байдена 12 женщин, 8 афорамериканцев, четверо латиноамериканцев, трое азиатов, одна индианка и один открытый гомосексуалист.

От такого разнообразия новых имен растерялась и все та же Джен Псаки. Генсека НАТО Йенса Столтенберга Псаки назвала генсеком ООН, а госсекретаря Энтони Блинкена чуть не назвала президентом Блинкеном.

Энтони Блинкен, которого упомянула Псаки, уже утвержден на пост госсекретаря и официально сменил на этой должности Майка Помпео. Новый госсек - личность крайне интересная. Дед Блинкена, Морис, родом из Киева. Ну а сам секретарь известен как профессиональный музыкант. Также Блинкен известен как сторонник жестких антироссийских санкций. Вступая в должность, он подтвердил, что будет придерживаться этой позиции.

Ну и самое яркое назначение в кабинете нового президента - это Рейчел Левин. Новая помощница министра здравоохранения США. Или помощник. Этот вопрос неоднозначный. Еще несколько лет назад Рейчел была Ричардом, отцом двоих детей. Сейчас она видный деятель ЛГБТ сообщества и первый трансгендер, который занял высокий государственный пост.

О том, что за этим последует гадать не нужно. Все говорит один из первых указов Байдена: людям, сменившим пол, снова разрешено служить в Армии США. Трамп это запретил, а Байден, по традиции, отменил решение предшественника.



Изменения коснутся и вещей, с которыми любой американец имеет дело почти каждый день. Сейчас на 20-ти долларовой купюре портрет Эндрю Джексона – седьмого президента Америки, рабовладельца, и, что интересно, одного из основателей демократической партии США. Совсем скоро его место займет Гарриет Табмен – чернокожая активистка движения за освобождение рабов и суфражистка. Настоящая икона политкорректности. Она станет первой за последние 150 лет женщиной, чей портрет будет изображен на американских банкнотах

Поправки коснулись и системы образования. Власти Сан-Франциско решили переименовать школы имени Вашингтона и Линкольна. Мол, легендарные президенты были колонизаторами, а это позор новой просвещенной Америки.



Компания Disney пошла дальше. Они запретили для просмотра детям до 7-ми лет шедевры старой мультипликации. Например, мультфильм про Дамбо высмеивает черных рабочих на плантациях, а в «Питере Пэне» есть «краснокожие».

За первые полторы недели правления демпартии Америка будто провалилась в параллельную вселенную с новыми законами, новыми кумирами и новой моралью. И, глядя на темпы изменений, остается лишь гадать, какой Дивный новый мир породят оставшиеся 4 года правления демократов.