Прощание с «красными зонами» и бурная ночная жизнь: как Россия возвращается к нормальной жизни на фоне ослабления пандемии

В борьбе с коронавирусом в России наступил коренной перелом. Впервые с осени, с того момента как началась сезонная вторая волна заболеваемости, медики фиксируют снижение количества новых случаев заражения, а число излечившихся растет. Положительная динамика хрупкая, но по сравнению с остальным миром и Европой, в частности, – контраст разительный.

На этой неделе в столице снимается еще один крупный пакет карантинных ограничений. Возвращаются к нормальной жизни рестораны и ночные клубы, отменяется обязательная удаленка, увеличивается количество зрителей на культурных и спортивных мероприятиях, студенты возвращаются к очной учебе в вузах. Маски и социальная дистанция сохраняются.

Чтобы окончательно забыть об ужасах пандемии необходимо добиться появления коллективного иммунитета. От гриппа в этом году привились порядка 70 миллионов человек. Для общей защиты необходимо чтобы столько же привились и от коронавируса.

Кадры из «красной зоны» по-прежнему ужасают – врачи все так же отчаянно сражаются за жизни пациентов: валятся с ног от усталости после 24-часовых смен, заболевают сами. Но теперь уже можно сказать – они выстояли, переломив страшную кривую, – рост новых случаев коронавируса. По данным за 30 ноября 2020 года было более 26 тысяч новых случаев в день, спустя два месяца, 30 января 2021-го, – около 19 тысяч заболевших. Все еще много, но очевидно – наша система здравоохранения выдержала вторую, куда более тяжелую волну пандемии коронавируса. Российские власти сработали эффективно, подчеркивает президент.

«Объективные данные, о которых мы знаем, говорят о том, что действия, предпринимаемые нами по борьбе с угрозой распространения инфекции ковидной, соответствуют уровню угроз, которые она представляет для наших граждан. И в целом дают положительные результаты. Пандемия, действительно, постепенно отступает. Количество заболевших сокращается, количество людей, которые, слава богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел. На 100 тысяч населения у нас примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем во многих европейских странах. Но я, говоря об этом, хочу обратить ваше внимание на то, что расслабляться преждевременно», – отмечает Владимир Путин.

В инфекционных стационарах по всей России – все готово. Аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные маски, запас препаратов. Но самое главное – врачи понимают, как бороться с коронавирусом, отработаны методики и тактики лечения.

Ковидные стационары сокращают по всей России. В городе Бронницы Московской области медсестры готовятся зайти в «красную зону»: одеваются быстро, хотя сегодня спешить к пациентам не надо. Последнего больного коронавирусом выписали еще вчера – осталось только обеззаразить помещения.

Обеззараживанием будут заниматься специалисты по дезинфекции. Им предстоит пройти пять этажей. Мощная, тяжелая пушка – для коридоров, лестниц и больших помещений. Пульверизаторами поменьше пользуются в палатах и небольших кабинетах. В емкостях – раствор хлора, средство проверенное и эффективное.

На время дезинфекции и уборки все оборудование составили в палате реанимации. Аппараты ИВЛ требуют особой дезинфекции, потому что именно с помощью этого оборудования пациенты дышали, а значит, здесь концентрация коронавируса намного выше.

Работа непростая – нужно обработать буквально каждый сантиметр, не забывая про мебель, компьютеры и одежду. На полах и стенах мокрые следы – значит, здесь уже все продезинфицировано.

На каждом шагу можно увидеть свидетельства, какую самоотверженную борьбу с коронавирусом вели медики. В одном из кабинетов хранят карты больных, их количество поражает.

Пять этажей пройдено, позади – несколько часов напряженной работы. Девиз на защитных костюмах: «no pasaran» – «враг не пройдет». Для медиков это была самая настоящая война и хочется скорее вернуться к мирной жизни.

«Наконец-то мы справились с этим, мы выдержали это и скоро мы начнем работать в привычном режиме, оденем наконец-то свои белые халаты, пациенты увидят наши лица», – говорит главная медсестра Бронницкой городской больницы Елена Акиньшина.

По всей России региональные власти заявляют – уже не нужно столько специальных палат. И можно начинать лечить тех, кто болеет не такими опасными болезнями.

В столице пять стационаров возвращаются к нормальному режиму работы. В 50-й горбольнице Москвы для борьбы с коронавирусом было выделено сразу два корпуса.

«В данный момент мы переводим наших пациентов в другие подразделения, чтобы им могли оказывать помощь по профилю коронавирусная инфекция, соответственно, после этого мы будем проводить заключительную дезинфекцию силами подрядных организаций», – поясняет главный врач Алексей Погонин.

Обязательно продезинфицируют систему вентиляции, – возможно, сейчас это одно из самых опасных мест в здании бывшего ковидного стационара.

Следующий этап – прививочная кампания. Почти три миллиона доз вакцины «Спутник V» уже в больницах. На подходе еще около пяти миллионов инъекций – сейчас препарат проходит последние проверки качества. В правительстве требуют ускорить поставки – нужно обеспечить вакциной всех желающих и создать достаточно прививочных пунктов.

«Если видите, что какой-то регион не справляется с организацией, оказывайте всяческую поддержку, проводите консультации, решайте возникающие сложности. Можно использовать и опыт тех субъектов, которые успешно организовали эту работу», – наставляет подчиненных премьер-министр России Михаил Мишустин.

Первые эффекты от вакцинации появятся в феврале или марте – в это время пандемия начнет отступать, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко. В Москве и Санкт-Петербурге власти уже начинают постепенно смягчать ограничения, которые ввели во время второй волны эпидемии.

«В Москве минимальные ограничения по сравнению с тем, что вводится в других городах. Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что пандемия пошла на спад. Мы начали постепенно, шаг за шагом, открывать город для нормальной жизни», – говорит мэр Москвы Сергей Собянин.

Удаленка теперь необязательна: отменяется требование к компаниям о минимуме в 30% сотрудников, которые должны работать дистанционно. Возможно, скоро и студенты смогут посетить альма-матер – до 6 февраля власти должны определиться с форматом обучения в вузах. На концертах, в кино и на спортивных мероприятиях появится больше зрителей. И, конечно, то, на что надеялись больше всего – отмена комендантского часа для ресторанного бизнеса.

Этого дня, точнее ночи, ждали в каждом ресторане Москвы – вернуть время с 11 вечера до шести утра для бизнеса очень важно. Многим заведениям это поможет быстрее преодолеть последствия карантина. Только за прошедший год закрылось больше полумиллиона предприятий.

Обычный караоке-клуб в центре Москвы, аренда за сутки – 50 тысяч. А еще нужно платить работникам зарплату, тратиться на ремонт и коммунальные услуги. Долги росли каждый день. Но теперь здесь готовятся встречать гостей – для тех, у кого 80% выручки делается ночью, наступает настоящий праздник.

«Это был настоящий новый год… Мы очень рады, конечно, что мы открылись, что мы можем нормально работать, мы увидим своих гостей, мы будем зарабатывать, жить и процветать», – радуется администратор караоке Авет Петросян.

Пока в зале всего две девушки, но это только начало ночи. Они только узнали о том, что их любимые заведения снова открыты. Как и раньше – песни до утра.

«Наконец-то, у нас как раз день рождения скоро, будем отмечать. Мы очень переживали, что не сможем это сделать, а теперь официально, так сказать, сможем», – делятся гостьи.

На улице тоже стало куда оживленнее. Снег, холодно, но видно, что самоизоляция надоела даже жеребцу Корсару. Пора на работу – катать людей по московским улицам.

В два часа ночи домой еще не пора. В столице празднуют первые дни, когда можно хоть немного забыть о коронавирусных ограничениях.

«Я домосед, сидел дома, я интроверт, поэтому для меня было в кайф сидеть дома. Но даже мне поднадоело, так что сейчас хорошо», – говорит один из молодых людей.

В четыре часа кому-то раннее утро, а в небольших барах продолжаются вечеринки. Гремит музыка, свободных столиков – почти нет. Ограничения все же остались, но совсем небольшие – привычной ночной жизни, по которой здесь так скучали, они не мешают.

Сегодня танцы непопулярны – тем, кто пришел в клуб, тоже нужно соблюдать дистанцию. Но, им, кажется, все равно. Здесь отмечают первую ночь, когда снова можно сказать – Москва никогда не спит.