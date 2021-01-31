Политика двойных стандартов: как на Украине пытаются забыть русский язык и отказаться от вакцины «Спутник V»

На днях Польша вслед за Украиной отказалась не только закупать российскую вакцину, но налаживать у себя ее производство.

Однако, на этой неделе появилась информация, что Варшава начала прощупывать почву на предмет закупки «Спутника V» через вторые руки, то есть у Венгрии, которая сертифицировала у себя российскую вакцину. Другими словами, поляки предпочитают переплачивать венграм, но ни в коем случае не взаимодействовать с Россией напрямую.

Тем же путем идет и Киев. Закупать российскую вакцину власти не хотят ни при каких условиях. А простые украинцы ищут способы, как в обход запретов попасть в Москву и привиться.

Так, известный киевский бизнесмен Александр Меламуд на этой неделе рассказал, как и где привился российской вакциной. В Москву прилетел через Минск, а дальше ГУМ и заветный укол. Очевидно, на такой шаг бизнесмена подтолкнули неутешительные прогнозы. По данным британского издания The Economist, Украина и еще около 85 бедных стран мира получат широкий доступ к вакцине не раньше 2023 года.

Другим ярким примером раздвоения сознания служит языковой вопрос. Самые отъявленные украинские патриоты сейчас недоумевают: зачем так откровенно раскалывать страну? И, похоже, в этот раз после запрета говорить по-русски в сфере обслуживания, то есть, в кафе, ресторанах, языковая дискриминация натолкнулась на жесткое сопротивление.

Профессор культурологии Киевского Национального педагогического университета, поэтесса Евгения Бильченко открыто отказалась следовать новому закону. Более того, эта хрупкая женщина, не боясь радикалов, открыто и публично выражает свои политические взгляды, а на своих лекциях рассказывает студентам об украинском неонацизме.

Еще недавно заслуженный профессор получала награды в родном Университете. Теперь телефон преподавателя завален сообщениями с угрозами, а ученый совет университета рассматривает вопрос о ее увольнении и лишении профессорского звания. Евгения уверена: националисты запугали и ректора.

Затравленная женщина обратилась напрямую к Зеленскому и попросила защитить ее от этого ужаса.

Но президент ей так и не ответил. Евгения не удивлена, хотя еще полтора года назад верила, что украинский лидер остановит войну и разгул радикалов. В 2014 очарованная идеями Революции Достоинства, Бильченко была одной из активисток Майдана. Сейчас профессор уверена, что ее и других украинцев просто использовали как пушечное мясо.

А в Днепропетровской области мама одной из первоклассниц рассказывает, что дочь просит ее больше не говорить дома на языке агрессора.

Выходит, просто знать украинский уже недостаточно. Теперь детей обучают ненавидеть русский.

А вот и еще одна похожая ситуация: нигериец Олан Шон и представить не мог, что против него развернут настоящее националистическое сафари. Просто за собственное мнение о том, что, если все живут в одной стране, то необязательно говорить на одном языке.

Едва видео разлетелось по соцсетям, на африканского студента посыпались оскорбления, радикалы выложили в интернет его личные данные и пообещали преподать урок любви к Украине. Урок судя по всему Олан усвоил, раз записал аж три ролика с извинениями.

Что скандальный закон о языке способствует разжиганию розни между русскоговорящими и украиномовными гражданами Незалежной, уверен секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«Принимая подобные законы вопреки мнению большинства граждан, нынешняя власть противопоставляет себя основному населению Украины, провоцирует дополнительное напряжение в обществе, способствует развитию сепаратизма», - отметил Патрушев.

И ведь все эти языковые скандалы разворачиваются при Владимире Зеленском, который обещал объединить страну, а не делить украинцев на правильных и неправильных. Но у президента, похоже, есть дела поважнее

Утро он начинает в спортзале и в честь дня рождения демонстрирует бицепсы. Правда, профессиональные патриоты и тут увидели «зраду»: гантели у Зеленского российского производства.

А вот мировые лидеры про день рождения Зеленского даже не вспомнили. Ни руководство Белого дома, ни главы европейских держав, вроде как партнеров Украины, поздравительные телеграммы так и не прислали. На языке дипломатии это означает полный провал.

Почти за два года президентства рейтинг Зеленского с 75% упал до 19%, да и за океаном – теперь новая администрация, с которой у ветеранов украинской политики Тимошенко и Порошенко давние связи. И старая гвардия всерьез нацелена взять реванш. И быть во всеоружии когда Зеленский-таки упадет с давно шатающегося под ним президентского кресла.