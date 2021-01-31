Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Политика двойных стандартов: как на Украине пытаются забыть русский язык и отказаться от вакцины «Спутник V»

Юлия Шатилова
Виктория Ивашечкина
18:05 31.01.2021
Несмотря на все обещания украинцам, почти за два года президентства рейтинг Зеленского с 75% упал до 19%.
Политика двойных стандартов: как на Украине пытаются забыть русский язык и отказаться от вакцины «Спутник V»
© Фото: Pixabay
Читайте нас на:

На днях Польша вслед за Украиной отказалась не только закупать российскую вакцину, но налаживать у себя ее производство.

Однако, на этой неделе появилась информация, что Варшава начала прощупывать почву на предмет закупки «Спутника V» через вторые руки, то есть у Венгрии, которая сертифицировала у себя российскую вакцину. Другими словами, поляки предпочитают переплачивать венграм, но ни в коем случае не взаимодействовать с Россией напрямую.

Тем же путем идет и Киев. Закупать российскую вакцину власти не хотят ни при каких условиях. А простые украинцы ищут способы, как в обход запретов попасть в Москву и привиться.

Так, известный киевский бизнесмен Александр Меламуд на этой неделе рассказал, как и где привился российской вакциной. В Москву прилетел через Минск, а дальше ГУМ и заветный укол. Очевидно, на такой шаг бизнесмена подтолкнули неутешительные прогнозы. По данным британского издания The Economist, Украина и еще около 85 бедных стран мира получат широкий доступ к вакцине не раньше 2023 года.

Другим ярким примером раздвоения сознания служит языковой вопрос. Самые отъявленные украинские патриоты сейчас недоумевают: зачем так откровенно раскалывать страну? И, похоже, в этот раз после запрета говорить по-русски в сфере обслуживания, то есть, в кафе, ресторанах, языковая дискриминация натолкнулась на жесткое сопротивление.

Профессор культурологии Киевского Национального педагогического университета, поэтесса Евгения Бильченко открыто отказалась следовать новому закону. Более того, эта хрупкая женщина, не боясь радикалов, открыто и публично выражает свои политические взгляды, а на своих лекциях рассказывает студентам об украинском неонацизме.

Еще недавно заслуженный профессор получала награды в родном Университете. Теперь телефон преподавателя завален сообщениями с угрозами, а ученый совет университета рассматривает вопрос о ее увольнении и лишении профессорского звания. Евгения уверена: националисты запугали и ректора.

Затравленная женщина обратилась напрямую к Зеленскому и попросила защитить ее от этого ужаса.

Но президент ей так и не ответил. Евгения не удивлена, хотя еще полтора года назад верила, что украинский лидер остановит войну и разгул радикалов. В 2014 очарованная идеями Революции Достоинства, Бильченко была одной из активисток Майдана. Сейчас профессор уверена, что ее и других украинцев просто использовали как пушечное мясо.

А в Днепропетровской области мама одной из первоклассниц рассказывает, что дочь просит ее больше не говорить дома на языке агрессора.
Выходит, просто знать украинский уже недостаточно. Теперь детей обучают ненавидеть русский.

А вот и еще одна похожая ситуация: нигериец Олан Шон и представить не мог, что против него развернут настоящее националистическое сафари. Просто за собственное мнение о том, что, если все живут в одной стране, то необязательно говорить на одном языке.

Едва видео разлетелось по соцсетям, на африканского студента посыпались оскорбления, радикалы выложили в интернет его личные данные и пообещали преподать урок любви к Украине. Урок судя по всему Олан усвоил, раз записал аж три ролика с извинениями.

Что скандальный закон о языке способствует разжиганию розни между русскоговорящими и украиномовными гражданами Незалежной, уверен секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«Принимая подобные законы вопреки мнению большинства граждан, нынешняя власть противопоставляет себя основному населению Украины, провоцирует дополнительное напряжение в обществе, способствует развитию сепаратизма», - отметил Патрушев.

И ведь все эти языковые скандалы разворачиваются при Владимире Зеленском, который обещал объединить страну, а не делить украинцев на правильных и неправильных. Но у президента, похоже, есть дела поважнее

Утро он начинает в спортзале и в честь дня рождения демонстрирует бицепсы. Правда, профессиональные патриоты и тут увидели «зраду»: гантели у Зеленского российского производства.

А вот мировые лидеры про день рождения Зеленского даже не вспомнили. Ни руководство Белого дома, ни главы европейских держав, вроде как партнеров Украины, поздравительные телеграммы так и не прислали. На языке дипломатии это означает полный провал.

Почти за два года президентства рейтинг Зеленского с 75% упал до 19%, да и за океаном – теперь новая администрация, с которой у ветеранов украинской политики Тимошенко и Порошенко давние связи. И старая гвардия всерьез нацелена взять реванш. И быть во всеоружии когда Зеленский-таки упадет с давно шатающегося под ним президентского кресла.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:04 В стране и мире
«Попытка докричаться»: Песков рассказал о целях выступления Путина в Давосе
15:35 В стране и мире
Прощание с Василием Лановым пройдет в открытом формате
14:15 В стране и мире
Видео
В РАН рассказали, стоит ли опасаться ожидаемой в понедельник магнитной бури
12:14 В стране и мире
Дептранс назвал самые аварийные магистрали в Москве в 2020 году
10:21 В стране и мире
В Москве в январе выпало 160 процентов месячной нормы осадков
Популярное
Популярное
Видео
Вспышки и дым: обрыв высоковольтного кабеля на Сахалине попал на видео
Ученые нашли у тяжело переболевших коронавирусом иммунитетное преимущество
Врач назвал настоящую причину смерти Юлии Началовой
Названы пять главных ошибок при приготовлении картофеля
Гибель туристов на перевале Дятлова получила новое объяснение
Видео
Без дозаправки из Владивостока до Москвы: на что способны модернизированные Ил-76МД-90А
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.