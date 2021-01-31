В Москве сняли ограничения на работу наземного транспорта

В Мосгортрансе сообщили, что ограничения на движение наземного транспорта в столице снимаются. В течение получаса автобусы и электробусы будут работать в штатном режиме.

«Ограничения на движение маршрутов наземного транспорта снимаются. В течение 30 минут автобусы и электробусы будут работать в штатном режиме», - сказано в сообщении дептранса в соцсетях со ссылкой на Мосгортранс.

Также стало известно о возобновлении работы в штатном режиме всех станций метро Москвы.