В Москве сняли ограничения на работу наземного транспорта
Кроме того, уже возобновили полноценную работу все станции столичного метро.
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В Мосгортрансе сообщили, что ограничения на движение наземного транспорта в столице снимаются. В течение получаса автобусы и электробусы будут работать в штатном режиме.
«Ограничения на движение маршрутов наземного транспорта снимаются. В течение 30 минут автобусы и электробусы будут работать в штатном режиме», - сказано в сообщении дептранса в соцсетях со ссылкой на Мосгортранс.
Также стало известно о возобновлении работы в штатном режиме всех станций метро Москвы.