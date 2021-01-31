О психологическом здоровье, учебниках ОБЖ и последствиях самоизоляции: интервью с Директором Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлией Шойгу

- Добрый вечер. Хотели сегодня с вами поговорить о пандемии коронавируса, поскольку все уже признают, что это чрезвычайная ситуация, с которой столкнулись все мы. Хочется поговорить о том, как выходить из этой чрезвычайной ситуации. Если позволите, я для начала приведу несколько фактов, наверняка вам они хорошо известны, как специалисту и профессионалу, но для наших зрителей, думаю, это будет любопытно. Недавнее исследование ВОЗ подтвердило влияние пандемии на психическое здоровье людей. И вот буквально свежие цифры, за время пандемии мы потолстели и стали больше курить, и связывают это все тоже со стрессом. Вот смотрите, статистика, объем продаж традиционных сигарет в России вырос на 6%, стиков для электронных сигарет на 34, в России каждый четвертый за время карантинных ограничений набрал в среднем больше 6 кг. Это все связывается непосредственно со стрессом, с тем, как мы переживали сложный период. Расскажите, пожалуйста, как все-таки пандемия связана с нашим психическим здоровьем.

- Вы совершенно верно употребили слово стресс в этой ситуации. То, что мы все испытали, сложно поверить, но почти уже год назад, это стресс от такого внезапного изменения нашего привычного образа жизни. И, конечно, все те первые наши реакции, которые были у нас, все что случалось с нами – это было связано с тем, что нам надо было в очень краткие сроки приспособиться жить в новых обстоятельствах, жить в иных условиях. Наша служба начала работать именно в этот период времени, мы стали работать в рамках горячей линии, это была в основном дистанционная помощь. Для нас это была тоже не очень типичная работа. А здесь была очень длинная работа, долгая, длилась несколько месяцев. И сейчас в определенном режиме она продолжается.



- С чем звонили? Больше было вопросов, что вот мне тяжело находиться в замкнутом пространстве, у меня нет общения привычного? Или это был какой-то более глубинный страх, связанный с тем, что мы столкнулись с чем-то неизведанным?

- Можно выделить четыре основные группы запросов, что тревожило людей в этот момент. В начале самая большая группа запросов была связана с тем, что мы назвали бы расстройством адаптации, когда люди неожиданно для себя попали в непривычные условия. Сидим дома, никуда не выходим, сидим в замкнутом пространстве, нужно как-то приспособиться, делать работу в удаленном режиме. Все домашние дома. Нет привычного способа взаимодействия с членами семьи в таком постоянном режиме. И люди чувствовали невозможность вести привычный образ жизни, ограниченность, очень переживали лишение возможности делать обычные привычные вещи, выходить гулять на улицу, на работу ходить. Изменился круг социального общения. И поэтому это такая большая группа запросов и группа жалоб, связанная с тем, что очень сложно адаптироваться. Работа с такими обращениями позволила сделать один глобальный вывод – мы очень плохо знаем о том, как устроена душевная жизнь, о том, как устроена наша психическая жизнь. Нам сложно понять, что с нами происходит. И соответственно, придумать или предложить себе способы, как сделать так, чтобы стало легче. Если задуматься, те люди, которые внезапно оказались дома, ничего катастрофического в этот момент в их жизни не происходило, большинство были дома, в тепле, со своими близкими. Не в ситуации войны, голода, внезапной какой-то катастрофы - просто надо было остаться дома. Но многие вспоминают этот период с ужасом и кошмаром, потому что повторения не хочется.



- Вторая и третья очень похожи. Это вопросы, связанные с переживанием чувства страха и тревоги. Просто одна из них - это ситуация, когда тревожит все, когда буквально каждое новостное сообщение вызывает всплеск эмоций. И беспокоит все, и новые сводки про коронавирус, и беспокойство потерять работу, страх за близких, и человек не может осознать, чего он боится больше. А третья – это когда человек определился, опредметил свою тревогу и есть какой-то один, но очень сильный страх и очень сильное переживание: боязнь заболеть, потерять работу, страх, что заболеют близкие. Разделили мы их на две группы, потому что разные стратегии по помощи таким людям. Ну и четвертая группа – это группа запросов, связанная со сложностями в социальном окружении. Тоже люди оказались в непривычном для себя социальном окружении, лишись одной части, оказались в постоянном режиме общения со своими близкими. И если у нас до этого были способы каким-то образом выстраивать отношения, иметь личное пространство, здесь этого не стало. Поэтому как следствие повысился уровень конфликтности. Поэтому такая сфера социальных отношений, сфера конфликтных отношений, сфера проблемных отношений тоже заняла одно из ведущих мест.

- А что касается сегодняшнего дня, хорошо, что такой острый период пандемии миновал, снимаются ограничения, мы возвращаемся к нормальной жизни и вот тут казалось бы все должно быть хорошо. Но как выясняется, опять мы наталкиваемся на некоторые психологические сложности и проблемы. Кто-то говорит о том, что стал бояться людей, толпы. Кому-то страшно уже заразиться коронавирусом, потому что все эти полгода вот этих переживаний, это все укрепилось в подсознании. Как быть сейчас, когда казалось бы основной страх позади и можно возвращаться к нормальной жизни?

- Здесь есть хорошие новости. Дело в том, что человек сложно, но разумно устроен. В начале нам пришлось перестраиваться экстренно, неожиданно, нарабатывать свои собственные способы поведения в этой ситуации, и за это время почти год пошел. За год большинство из нас успели приспособиться к тем ограничениям, к тому новому образу жизни. А человек всегда приспосабливаясь к чему-то находит в этом свои плюсы, преимущества, учится жить в таких обстоятельствах. За год мы научились жить в предложенных обстоятельствах.

- И все опять поменялось.

- И все снова меняется. К счастью, не вдруг меняется на тот образ жизни, который мы когда-то вели. Поэтому повторная такая адаптация, возвращение к привычной жизни, возвращается быстрее, человек быстрее адаптируется. Предстоит период перестройки снова. Отказ от привычек, которые сформировались за 9-10 месяцев, возвращения к старым способам поведения. Может быть их обновление в связи с теми урокам, которые мы вынесли из пандемии тоже.

- А как в думаете, вот такой, ну все-таки длительный стресс, который мы все пережили, он каким-то образом отразится на нашем психическом здоровье или нет, или как вы говорите, человек настолько быстро адаптируется и привыкает, что через год мы даже про это не вспомним уже?

- Большинство людей смогут совершенно спокойно справиться с нагрузками психологическими, которые связаны с пандемией, и выйти в нормальную жизнь. Может быть она будет отличаться от жизни до коронавируса, но если посмотреть на нашу жизнь, мы тоже меняется год от года. Мы непостоянны на протяжении времени. Все так или иначе влияет на наше мировоззрение, характер, привычки. Поэтому эта изменчивость сама по себе прекрасна, это значит, что мы можем развиваться, делать выводы, многому учиться. Пандемия нас многому научила.

- Например?

- Пандемия нас научила тому, как важны взаимоотношения между людьми. Не обращали внимание, наверняка много ваших знакомых говорят: «когда мы сможем встречаться очно? Когда мы уже вернемся к этому привычному формату. У нас все это было, мы это не ценили». Очень интересная кстати тенденция, огромное количество людей испытывают потребность в культурных событиях. Даже немного сами себе удивляются, когда оказывается, что хочется пойти в театр, кино, на выставку. Просто гулять по городу. Когда у нас это было – мы не очень ценили. Стоило этого лишиться на некий промежуток времени, оказалось, что это очень важно. Когда это вернется, мы будем помнить этот опыт и относиться к этому бережнее. Также, как отношение с близкими людьми.

- Знаете, есть такое любопытное мнение в последнее время, что россияне так много повидали на своем веку, война, послевоенное поколение, вот эти все трудности, 90-е годы, что именно у нас в России, нам немножечко проще удалось пережить всю пандемию и справиться с психологическими проблемами. Вот вы как профессионал, как можете прокомментировать такую информацию? Действительно мы более стрессоустойчивы в силу той исторической нагрузки, которая у нас есть?

- Думаю, что да. В тренажерном зале, чем больше тренируешься, тем большие нагрузки ты можешь переносить. Чем больше ты уделяешь времени обучению, тем проще ты осваиваешь новые навыки. То же самое и с такими способами адаптации. Чем больше опыта, чем больше у тебя в арсенале средств, с которыми ты можешь адаптироваться, тем проще тебе выбрать из этого арсенала нужное и использовать, чтобы сделать жизнь комфортнее. В этом смысле динамичная, яркая и очень непростая история страны помогает россиянам, помогает нашим согражданам быстрее находить способы приспособления к тем меняющимся обстоятельствам, которые есть, это действительно по всем канонам психологии должно быть так. С другой стороны, конечно нет ничего очень хорошего, что столько испытаний пришлось нам пережить, я сейчас говорю с точки зрения психического здоровья. Есть и те люди, которые не могут сами справиться такими нагрузками.

- Вот как понять, что уже пора к специалисту?

- Я обычно говорю, что к специалисту решать психологическую проблему пора тогда, когда плохо стало либо вам, либо с вами, либо вы понимаете, что все те способы, которые вам известны, вы чувствуете плохое настроение, день плохое, два, три. Попробовали способы, которые у вас есть. Приготовили, вкусно поели, погуляли с друзьями, фильм посмотрели. А изменений это не приносит, тогда наверно пора. Или плохо стало с вами. Как правило, те люди, который вас окружают: родные, близкие, коллеги, друзья начинают вам говорить, что как-то поменялся стиль взаимодействия, стал дерганный, нервный, все ли хорошо. И когда мы понимаем, что плохо стало либо нам, либо с нами – это яркий критерий наличия психологической проблемы, с которой мы не можем справиться. И тогда полезно обратиться к специалисту.

- Но у нас, вы наверно признаете, этого же нет в нашей культуре, вот этой практики и опыта обращения к психологу, если тебе тяжело. В массе своей все так и думают: «зачем тебе идти к психологу? Давай сядем, поговорим и все пройдет». Снятие напряжения.

- Это кстати один из способов снятия проблем.

- Юлия Сергеевна, вы в прошлом году презентовали новый курс ОБЖ для школьников. В него будут включены какие-то уже ваши наработки, навыки по итогам выхода из пандемии? И вообще, что это за курс будет такой?

- С точки зрения психологии представлено три раздела. Рассредоточены по модулям. В модуле, который посвящен здоровью есть раздел, посвященный тому, что такое психологическое здоровье, каковы его критерии. Как чувствует себя здоровый человек и что делать, чтобы это сохранить. В разделе «первая помощь» есть представленные способы, как помочь себе или окружению, когда ты в экстремальной ситуации с точки зрения психологии в том числе. Потому что это как раз тот материал, который целиком основан на опыте психологов нашей службы. И большой раздел психологический погружен в модуль безопасность в социуме. Там речь идет о том, как безопасно реализовывать потребности в общении. Про опасные социальные явления, как манипуляция, конфликт, опасные проявления.

- А про соцсети планируете детям рассказывать?

- Целый раздел посвящен информационной и кибербезопасности. Очень важный раздел, это стало неотъемлемой частью нашей жизни. Это новая реальность, новая жизнь, которой еще 20-30 лет назад не было. Я вспоминаю, как в детстве мы читали фантастические рассказы по поводу того, как можно общаться по видеотелефону. И это казалось каким-то недостижимым будущим. Но будущее к нам пришло и поэтому наверно если говорить, человеческая природа не очень меняется, поэтому появление такой виртуальной составляющей оно и не хорошо, и не плохо. Просто это новая сфера нашей жизни, которую нам предстоит освоить. Какой мы ее сделаем, такой она и будет.

- Считается, что февраль самый депрессивный месяц. Особенно у нас. Какие советы дадите, как пережить всю эту историю, особенно учитывая выход из пандемии, что мы все потихоньку начинаем выползать из своих норок?

- Позволю себе подольше поговорить. Это не только про февраль. Это рекомендации, которые могут быть применимы почти в любой ситуации. А нам нужно немножко обратиться к понятию ресурсы, когда стресс или какие-то душевные страдания. Есть психологические проблемы, мы тратим некие ресурсы. Мысль простая – чем больше тратим, тем больше должны восполнять. Или стараться меньше тратить. И чем больше ресурсов, тем лучше, интереснее мы живем. Ресурсы могут быть разные: физические, психологические, ценностные, смысловые. Физические ресурсы, как спим, едим, двигаемся, то, что позволяет обеспечить комфорт на телесном уровне. Ресурсы психологические - все что позволяет чувствовать нам эмоционально комфортно: увлечения, друзья, чтение, домашние животные. Весь спектр, который позволяет нам психологически хорошо себя чувствовать. А смысловые и ценностные - иметь возможность отвечать на вопрос «зачем?». «Зачем я занимаюсь профессиональной деятельностью», что-то, что придает смысл жизни. И хорошо, чем больше ресурсов и чем они разнообразнее, тем богаче жизнь. Обязательно заботиться о телесном комфорте, психологическом, знать ответ на вопрос о смысле жизни. Это очень важно.

- Задача на всю жизнь, будет чем заняться. Хорошо, Юлия Сергеевна, вот вы лично как справляетесь со стрессом? У вас же тоже бывают какие-то серьезные ситуации, случаи, когда приходится себя брать и за волосы вытаскиваться, что называется. Какой-то такой приемчик, который не уходя в смыслы жизни поможет себя вернуть в нормальное состояние?

- Сложновато не уходить в смыслы жизни. Та профессиональная деятельность, которой я занимаюсь, предполагает знание ответа на вопрос «зачем?». Если говорить про такие вот быстрые приемы – позаботиться о своем физическом комфорте. Мы часто работаем на ЧС, где бывает недостаток сна, нет возможности вовремя поесть. Сложные условия, поэтому каждый специалист для себя формирует некий перечень тех приемов, которые помогают. Мы говорили про ресурсы. Если говорить в прикладной области, для того, чтобы позаботится о физическом комфорте, нужно обеспечить себя возможностью отдыха. Нет возможности полноценного 8-часового сна, значит должен быть в промежутке. А полезно, если владеешь методами саморегуляции, что позволяет тебе отдыхать быстро и качественно восстанавливать силы. В этот момент выбирать определенные продукты питания, чтобы это позволяло решать задачи. Медленные углеводы, которые дают энергию. Обеспечить комфорт психологический, режим труда и отдыха. Переключение внимания с одного на другое. Обеспечить возможность хотя бы кратковременного отдыха, чтобы эмоционально сделать перерыв. Все тоже самое, но в приложении на конкретную ситуацию.

- То есть получается в любом случае психическое здоровье неотделимо от физического здоровья?

- Мы же целостные создания. Физическое здоровье неотделимо от психического и наоборот. Никогда не замечали, если вы плохо себя чувствуете психологически, вы и на физическом уровне не можете быть здоровыми.

- Все ломаться начинает.

- Если мы очень долго и упорно работали велика вероятность, как только закончился авральный период, заболеть, очень частая история. Есть хорошие новости, что есть и обратная история, как только вы начинаете делать полезные вещи для себя, настроение будет повышаться.

- То есть надежда есть?

- Это, знаете, есть у людей, которые активно занимаются спортом, есть такая присказка: «вы думаете, нам хочется идти на тренировку и бежать? Нет, мы просто знаем, что через некоторое количество времени это приведет к тому, что эмоционально нам станет лучше».

- Тогда пожелаем и вам и нам, и всем нашим зрителям эмоционального здоровья. Спасибо большое за интересный разговор. Спасибо большое!

- И вам спасибо!