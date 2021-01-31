В МИД РФ ответили на заявления США о незаконных акциях в России

В МИД России прокомментировали заявления американского госсекретаря США Энтони Блинкена и посольства Штатов в Москве по поводу незаконных митингов в России. Российское дипведомство указало на наличие двойных стандартов.

«Митинги являются не запланированными, а незаконными. Что в таких случаях делают в самих США - открывают стрельбу на поражение. Двойные стандарты и лицемерие» - подчеркнуло ведомство в соцсетях в ответ на публикацию посольства.

В МИД РФ также потребовали от Штатов прекратить вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Дипведомство напомнило об ответственности за распространение фейков о несогласованных акциях.