«Попытка докричаться»: Песков рассказал о целях выступления Путина в Давосе

Речь президента России Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе была попыткой «докричаться до здравого смысла». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что эту речь, так же как и Мюнхенскую, в некоторых странах восприняли в штыки и в качестве выступления, исполненного конфронтацией, однако это не так.

«В этот раз тоже никакой конфронтации и никакого предостережения. Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков», – сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Он также подчеркнул, что президент четко сформулировал весь объем проблем, с которыми миру предстоит столкнуться.

Президент России во время выступления на форуме в Давосе предупредил о конце цивилизации, если произойдет глобальный конфликт. Он указал, что ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо – есть вероятность столкнуться со срывом и борьбой всех против всех.