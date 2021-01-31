Сена вышла из берегов, затопив набережные центр Парижа

После продолжительных дождей во Франции река Сена вышла из берегов, что привело к затоплению сразу в нескольких регионах страны. В частности, под водой оказались многие набережные, в том числе у сада Тюильри, Лувра и музея Орсэ.

Городские службы в связи с повышением уровня воды убрали с набережных передвижные кафе, скамейки и мусорные баки. Местным жителям было рекомендовано переставить в безопасное место автомобили, скутеры и велосипеды.

Согласно данным государственной службы наблюдения за паводками , уровень воды в Сене в районе вокзала Аустерлиц поднялся в воскресенье днем до отметки 3,78 метра выше ординара. Специалисты подчеркивают, что при паводка еще не пройден, передает ТАСС.

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Также подчеркивается, что уровень Сены продолжает повышаться. Эта тенденция сохранится и в последующие дни в зависимости от дождей. Так, ожидается, что 1 февраля в середине дня уровень реки поднимется до 4 метров.