В Минздраве назвали самые распространенные виды онкологии у мужчин и женщин

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, что рак бронхов, предстательной железы и кожи наиболее распространены у мужчин. У женщин чаще всего фиксируют рак молочной железы, матки и ободочной кишки и кожи.

«У мужчин это болезни трахеи и бронхов, предстательная железа на втором месте, рак кожи достаточно часто, четвертое место желудок», - подчеркнул Каприн в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Онколог также отметил, что развитие болезни обусловлено генетикой только в 15-20% случаев. Во всех остальных случаях очень многое зависит от образа жизни человека.

Каприн посоветовал своевременно проходить профосмотры и сократить факторы, которые могут вести к появлению рака. Желательно отказаться от курения, злоупотребления алкоголем, красным мясом, а также следить за своим весом.

По словам онколога, чем старше человек становится, тем чаще у него вероятность заболеть раком. После 65 лет это примерно от 7 до 10%.

Ранее сообщалось, что ученые нашли способ предотвратить один из самых распространенных видов рака. Использование антибиотиков широкого спектра уничтожает кишечные бактерии, что позволяет полностью предотвратить рак толстой кишки.