Вспышки и дым: обрыв высоковольтного кабеля на Сахалине попал на видео

Высоковольтный кабель упал на дорогу и загорелся в Корсакове Сахалинской области. Из-за аварии город оказался частично обесточен.

Инцидент произошел около 22.00 (14.00 мск) в районе населенного пункта Раздольное в черте городского округа. Очевидцы засняли последствия на видео – кабель загорелся и начал сильно дымить. На дороге из-за происшествия собралась пробка.

В ПАО «Сахалинэнерго» рассказали, что системой защиты из-за повреждения отключена линия электропередачи напряжением 35 кВ. Аварийно-восстановительные бригады приступят к устранению нарушения, сообщает astv.ru.