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Прощание с Василием Лановым пройдет в открытом формате

Виктория Ивашечкина
15:35 31.01.2021
Похоронят народного артиста СССР на Новодевичьем кладбище.
Прощание с Василием Лановым пройдет в открытом формате
© Фото: АГН Москва globallookpress
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В московском театре им. Вахтангова рассказали, что проводить в последний путь народного артиста СССР Василия Ланового смогут не только его близкие и друзья, но и все те, кто любит творчество артиста.

Уточняется, что церемония состоится в понедельник, 1 февраля. С 10:00 до 12:00 часов в здание театра будут пускать всех, кто придет проститься с Лановым. При этом церемония пройдет с соблюдением всех мер безопасности. В театре отметили, что необходимы будут маски, перчатки и соблюдение социальной дистанции, передает «Российская газета». Похоронят Василия Ланового на Новодевичьем кладбище.

В четверг, 28 января, стало известно о смерти народного артиста СССР Василия Ланового. Он умер на 88-м году жизни. Ранее врачи диагностировали у него коронавирус. Смерть легендарного актера подтвердила его супруга Ирина Купченко. 

Свои глубочайшие соболезнования в связи со смертью артиста выразили президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Российский лидер назвал Василия Ланового легендой отечественного кинематографа и несгибаемым патриотом. 

Глава военного ведомства рассказал, что Лановой был любимым артистом для нескольких поколений зрителей, а его театральные и кинематографические работы навсегда войдут в золотой фонд отечественной культуры.

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