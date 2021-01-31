Смотрительница Музея Победы рассказала, что ей шепнул Путин

Президент России Владимир Путин заметил фактическую ошибку во время осмотра экспозиции Музея Победы на Поклонной горе и шепнул о ней смотрительнице Елене Анисимовой. Об этом рассказала сама Анисимова.

В реконструкции венского кафе было использовано приветствие «Guten Abend! Bitte». Глава государства отметил, что здесь допущена неточность и приветствие звучит иначе.

В эфире телеканала «Россия 1» Анисимова заявила, что обязательно выучит правильный вариант, и в дальнейшем будет использовать его в работе.

В среду, 27 января, в 77-ю годовщину снятия блокады Ленинграда глава государства посетил Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрел экспозицию «Подвиг народа» и познакомился с деятельностью проекта «Без срока давности».