Ученые назвали пристальный взгляд одним из симптомов болезни Паркинсона
Пристальный взгляд может быть симптомом болезни Паркинсона. Об этом заявили исследователи из Европейской ассоциации по изучению данной болезни. На ранних стадиях заболевания, считают они, человек длительное время не моргает из-за поражений нервных клеток мозга, которые отвечают за двигательные процессы. Например, за смыкание век.
Еще одним настораживающим симптомом является движение одной из рук не в такт остальному телу при ходьбе, пишет Express. Онемение, покалывание и боль, сгорбленная поза и дискомфорт в конечностях и в шее также являются распространенными предвестниками болезни Паркинсона, считают исследователи.
Болезнь Паркинсона относится в постепенно прогрессирующему дегенеративному заболеванию центральной нервной системы. Несмотря на современные методики, позволяющие улучшить качество жизни таких больных, полноценного лечения от болезни не существует.