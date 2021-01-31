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Ученые назвали пристальный взгляд одним из симптомов болезни Паркинсона

Ян Брацкий
01:50 31.01.2021
Это может быть вызвано тем, что клетки мозга, отвечающие за двигательные функции, начинают постепенно отмирать.
Ученые назвали пристальный взгляд одним из симптомов болезни Паркинсона
© Фото: pixabay
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Пристальный взгляд может быть симптомом болезни Паркинсона. Об этом заявили исследователи из Европейской ассоциации по изучению данной болезни. На ранних стадиях заболевания, считают они, человек длительное время не моргает из-за поражений нервных клеток мозга, которые отвечают за двигательные процессы. Например, за смыкание век.

Еще одним настораживающим симптомом является движение одной из рук не в такт остальному телу при ходьбе, пишет Express. Онемение, покалывание и боль, сгорбленная поза и дискомфорт в конечностях и в шее также являются распространенными предвестниками болезни Паркинсона, считают исследователи.

Болезнь Паркинсона относится в постепенно прогрессирующему дегенеративному заболеванию центральной нервной системы. Несмотря на современные методики, позволяющие улучшить качество жизни таких больных, полноценного лечения от болезни не существует.

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