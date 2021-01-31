Сильный снегопад не повлиял на работу московских аэропортов

В Министерстве транспорта Подмосковья сообщили, что аэропорты Шереметьево и Домодедово работают в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад в столичном регионе, передает «360».

«В связи с непогодой ведется дополнительная обработка взлетно-посадочных полос», - говорится в сообщении ведомства.

Также в Минтрансе призвали пассажиров заранее выезжать в аэропорты и внимательно следить за расписанием на онлайн-табло и сайтах авиакомпаний.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что Москву и область в воскресенье, 31 января, ожидает сильный снегопад и небольшое похолодание.

При этом температура воздуха все равно будет на семь градусов выше климатической нормы.