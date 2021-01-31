В Кремле выразили сожаление, что Европа «выбрасывает в помойку» потенциал развития отношений с РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о том, что Европа безосновательно «выбрасывает в помойку» потенциал отношений с Россией. Стоящие в данный момент перед государствами вызовы диктуют необходимость развития диалога, добавил он.

«Но каждый день мы слышим те заявления, которые мы слышим. И нам это не нравится», - сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Напомним, что ранее Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о том, что Россия и Европа должны вернуться к позитивной повестке и наращивать торгово-экономическое взаимодействие. По мнению главы государства, сложившаяся на сегодняшний день ситуация является «явно ненормальной».