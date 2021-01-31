В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Байдена

Москва вышла с инициативой провести разговор с Джо Байденом через несколько дней после инаугурации президента США. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президент сообщил, что на согласование переговоров ушло несколько дней. По словам Пескова, это нормальная практика.

«Когда формулируется предложение о проведении разговора, заявляется о тех темах, которые планируется поднять в общем, без деталей», - сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Песков добавил, что разговор был прагматичным. Президенты России и США констатировали очень глубокие разногласия, которые требуют интенсивного диалога.

Кроме того, представитель президента РФ заявил, что договоренность Москвы и Вашингтона по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений можно считать успехом всего думающего человечества и успехом российской дипломатии.

«И, конечно, является успехом нашей дипломатии, лично президента, который аргументированно говорил о том, что это именно тот краеугольный документ, к сожалению, сейчас единственный оставшийся у нас, который позволяет нам держать под контролем стратегический наступательный потенциал двух стран», - отметил Песков.

Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся 26 января и длился чуть более 35 минут. Президент России в том числе поздравил своего коллегу со вступлением в должность.