В стране и мире В Кремле дали оценку отношениям РФ и США после продления ДСНВ По словам Дмитрия Пескова, после успеха в вопросе продления Договора СНВ-3 можно надеяться на лучшее. © Фото: Анна Иларионова, Pixabay Читайте нас на: России, после успеха в вопросе продления ДСНВ можно надеяться на лучшее в отношениях с США. Но не стоит ожидать трансформации американской позиции по самым чувствительным вопросам. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1». «Можно на это надеяться, и всегда нужно надеяться на лучшее. Но при этом нужно трезво отдавать себе отчет в том, что вряд ли стоит ожидать какой-то трансформации американской позиции по наиболее чувствительным вопросам», - заявил Песков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика