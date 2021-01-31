Синоптики предупредили россиян об ультраполярном вторжении

В регионах центральной России на следующей неделе заметно похолодает. По прогнозам синоптиков, ночью температура опустится ниже минус 20 градусов.

Это, как рассказали РИА Новости в центре погоды «Фобос», произойдет в середине недели. Причиной похолодания станет ультраполярное вторжение, которое придет с акватории Карского моря.

В начале недели россиян ждет легкая минусовая температура днем и примерно до минус 10 градусов ночью. С четверга столбики термометров могут опуститься до минус 20, а в ночь на воскресенье до минус 25.

При этом снегопадов не ожидается. Синоптики прогнозируют, что высота сугробов останется на уровне 32-37 см.