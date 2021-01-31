Испания выдала России обвиняемого в неуплате налогов почти на 3 млрд рублей

Испания экстрадировала в Россию совладельца компании по продаже скутеров и снегоходов Андрея Кушуля, его обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на 3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

«По версии следствия, с 2011 по 2016 год Кушуль, являясь собственником 50% акций иностранных компаний "Акма Инжиниринг Лимитед" и "Керинеа Лимитед", а также в равных долях совместно с другим лицом фактическим собственником группы компаний "Росан", организовал и руководил преступной группой, созданной для уклонения от уплаты налогов»,- говорится в сообщении ведомства.

В Генпрокуратуре добавили, что участники преступной группы, которую создал обвиняемый, включали в налоговую декларацию ложные сведения, чтобы уменьшить налоговую нагрузку общества «Росан Трэйд». Таким образом, в бюджет РФ не были уплачены налоги на сумму около 3 млрд рублей.

Впоследствии Кушуль скрылся от правоохранительных органов, его объявили в розыск. Уже в августе 2019 года он был задержан в Испании. Генпрокуратурой РФ был направлен зарубежным коллегам запрос о его выдаче. В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Андрея Кушуля доставили в Москву.