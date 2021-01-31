Изучающие происхождение коронавируса эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане

Эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые расследуют происхождение коронавируса, посетили рынок в китайском городе Ухань. Об этом сообщило агентство AP.

Специалисты осмотрели несколько секций «Байшачжоу» - это одна из крупнейших точек распространения морепродуктов в Ухане. Сотрудников ВОЗ сопровождали китайские чиновники и представители местного здравоохранения.

Кроме того, эксперты побывали в двух больницах, которые принимали первых пациентов с коронавирусом, и музейную экспозицию, посвященную истории COVID-19.

В Ухань сотрудники ВОЗ прибыли 14 января. После 14-дневного карантина они приступили к работе.