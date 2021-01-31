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Ученые рассказали, какой будет магнитная буря в России

Тамара Астапенкова
12:59 31.01.2021
Буря G1 класса может повлиять на пути миграций птиц.
Ученые рассказали, какой будет магнитная буря в России
© Фото: ezoterkin.ru
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В понедельник, 1 февраля, на территории России из-за усиления солнечной активности ожидается геомагнитная буря. Об этом сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Ученые поставили предстоящей магнитной буре самую низкую классификацию - G1. Буря такого класса, может повлиять на пути миграций птиц, а также спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем. Самой сильной по классификации считается буря G5, которая может привести к нарушениям в работе навигационных систем и в работе связи.

Ранее синоптик сказал, что надвигающаяся на Россию магнитная буря не окажет влияния на состояние здоровья людей. По словам ученого, по имеющимся данным, возмущения геомагнитного поля не поднимутся до уровня магнитных бурь.

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