В стране и мире Москвичей предупредили о закрытии некоторых станций метро Иван Линдеманн С ограничениями работают уже как минимум семь станций метрополитена. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: В работе Московского метрополитена по требованию полиции возможны дополнительные ограничения. Об этом предупредили в Департаменте транспорта столицы. «Для пересадки пользуйтесь Кольцевой линией. По требованию полиции возможны ситуативные закрытия выходов других центральных станций метро», - говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что с 8 утра в воскресенье, 31 января, поезда метро будут проезжать без остановки следующие станции: «Александровский сад» Филевской линии, «Охотный ряд» Сокольнической линии, «Театральная» Замоскворецкой линии, «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии, «Кузнецкий мост» Таганско-Краснопресненской линии, «Лубянка» Сокольнической линии, «Китай-город» Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика