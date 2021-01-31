Москвичей предупредили о закрытии некоторых станций метро
В работе Московского метрополитена по требованию полиции возможны дополнительные ограничения. Об этом предупредили в Департаменте транспорта столицы.
«Для пересадки пользуйтесь Кольцевой линией. По требованию полиции возможны ситуативные закрытия выходов других центральных станций метро», - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что с 8 утра в воскресенье, 31 января, поезда метро будут проезжать без остановки следующие станции: «Александровский сад» Филевской линии, «Охотный ряд» Сокольнической линии, «Театральная» Замоскворецкой линии, «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии, «Кузнецкий мост» Таганско-Краснопресненской линии, «Лубянка» Сокольнической линии, «Китай-город» Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линии.