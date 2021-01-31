Ученые обнаружили самую маленькую рептилию на планете

Ученые из Германии обнаружили на Мадагаскаре самую маленькую в мире рептилию, открыв тем самым новый вид крошечных хамелеонов-брукезий Brookesia nana. Об этом пишет Scientific Reports, ссылаясь на результаты работы Немецкого научно-исследовательского зоологического института.

По данным ученых, длина тела взрослых особей-самцов рептилии составляет всего тринадцать с половиной миллиметров. Этот вид брукезий, утверждают исследователи, меньше других, известных науке на текущий момент.

Ученым удалось поймать двух рептилий светло-коричневого цвета. Выяснилось, что это самец и самка. Причем габариты самца оказались меньше, чем у самки.

В исследовании отмечается, что брукезии живут в тех районах Мадагаскара, где активно выжигают и вырубают деревья для нужд человека. Открывшие этот вид специалисты уже предложили присвоить ему статус находящегося на грани полного исчезновения.

Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили останки нового вида ихтиозавра. Окаменелые кости древнего двухметрового существа были найдены в известняковом слое у залива Киммеридж - части всемирного наследия Юрского побережья в Дорсете.