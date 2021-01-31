Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые обнаружили самую маленькую рептилию на планете

Роман Захаров
01:23 31.01.2021
Длина тела взрослых особей-самцов рептилии составляет всего тринадцать с половиной миллиметров.
Ученые обнаружили самую маленькую рептилию на планете
© Фото: Scientific Reports
Читайте нас на:

Ученые из Германии обнаружили на Мадагаскаре самую маленькую в мире рептилию, открыв тем самым новый вид крошечных хамелеонов-брукезий Brookesia nana. Об этом пишет Scientific Reports, ссылаясь на результаты работы Немецкого научно-исследовательского зоологического института.

По данным ученых, длина тела взрослых особей-самцов рептилии составляет всего тринадцать с половиной миллиметров. Этот вид брукезий, утверждают исследователи, меньше других, известных науке на текущий момент.

Ученым удалось поймать двух рептилий светло-коричневого цвета. Выяснилось, что это самец и самка. Причем габариты самца оказались меньше, чем у самки.

В исследовании отмечается, что брукезии живут в тех районах Мадагаскара, где активно выжигают и вырубают деревья для нужд человека. Открывшие этот вид специалисты уже предложили присвоить ему статус находящегося на грани полного исчезновения.

Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили останки нового вида ихтиозавра. Окаменелые кости древнего двухметрового существа были найдены в известняковом слое у залива Киммеридж - части всемирного наследия Юрского побережья в Дорсете.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
23:59 Спорт
Российский фристайлист Буров досрочно выиграл зачет Кубка мира в лыжной акробатике
19:28 Армия
Видео
Все ради мира: как устроен российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе
17:22 В стране и мире
Видео
«Звезда с очень сложной судьбой»: скончалась народная артистка России Алла Йошпе
16:07 Спорт
Российский лыжник Большунов победил в масс-старте классическим стилем на этапе КМ в Швеции
15:30 В стране и мире
В России начнет действовать новый перечень запретов на использование автомобиля
Популярное
Популярное
Названы пять главных ошибок при приготовлении картофеля
Гибель туристов на перевале Дятлова получила новое объяснение
Видео
Без дозаправки из Владивостока до Москвы: на что способны модернизированные Ил-76МД-90А
Видео
Небо под защитой: в Ульяновске готовятся передать в воинские части комплексы «Бук-М3»
Видео
Вооружен до зубов: опубликованы уникальные кадры с борта корвета «Гремящий»
Видео
«Золотые» руки: как ремонтные мастерские обманывают россиян и вымогают деньги
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.