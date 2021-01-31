Очевидцы сообщили, что в Санкт-Петербурге хлопком вынесло стекло вестибюля метро
Как сообщается, после хлопка на пешеходный тротуар выбросило стекло с кусками алюминиевой рамы.
© Фото: Петергоф патруль, VK
В Санкт-Петербурге хлопком вынесло стекло вестибюля метро на станции «Чернышевская». Об этом говорится в сообщении очевидцев в соцсетях.
«Нам только что сообщили о происшествии со зданием вестибюля станции метро “Чернышевская”. Очевидцы услышали хлопок, после чего на пешеходный тротуар вынесло стекло с кусками алюминиевой рамы», - сообщается на странице «Вконтакте».
Отмечается, что на момент происшествия станция метро была закрыта. Обстоятельства произошедшего выясняются.