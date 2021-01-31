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Очевидцы сообщили, что в Санкт-Петербурге хлопком вынесло стекло вестибюля метро

Анна Назайкина
12:22 31.01.2021
Как сообщается, после хлопка на пешеходный тротуар выбросило стекло с кусками алюминиевой рамы.
Очевидцы сообщили, что в Санкт-Петербурге хлопком вынесло стекло вестибюля метро
© Фото: Петергоф патруль, VK
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В Санкт-Петербурге хлопком вынесло стекло вестибюля метро на станции «Чернышевская». Об этом говорится в сообщении очевидцев в соцсетях.

«Нам только что сообщили о происшествии со зданием вестибюля станции метро “Чернышевская”. Очевидцы услышали хлопок, после чего на пешеходный тротуар вынесло стекло с кусками алюминиевой рамы», - сообщается на странице «Вконтакте».

Отмечается, что на момент происшествия станция метро была закрыта. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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