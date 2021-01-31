Пентагон отменил плановую вакцинацию заключенных Гуантанамо от COVID-19

Пентагон принял решение отложить вакцинацию заключенных тюрьмы Гуантанамо от новой коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступил пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби. Причина - критика со стороны представителей республиканской партии, которые выступили против вакцинации предполагаемых военных преступников раньше обычных американцев и военных.

Среди претендентов на прививку от инфекции были 40 заключенных, включая обвиняемого в организации терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке Халид Шейх Мохаммед.

«Ни один из заключенных Гуантанамо не был вакцинирован. Мы приостанавливаем реализацию этого плана, поскольку мы пересматриваем протоколы защиты военного состава. Мы остаемся верны своим обязательствам по обеспечению безопасности наших войск», - написал Кирби в Twitter.

Ранее издание New York Times сообщило, что Минобороны США планирует предложить заключенным в Гуантанамо пройти добровольную вакцинацию от COVID-19. Кампания должна была начаться на следующей неделе. Информация о количестве инфицированных среди отбывающих наказание не разглашается.

Тюрьма для содержания подозреваемых в международном терроризме была создана после сентябрьских терактов 2001 года. Несмотря на критику международного сообщества, включая ООН, лагерь продолжает работать, а большинство его заключенных так и не предстали перед судом. Всего в камерах побывали 775 человек, сейчас в тюрьме остаются 40 заключенных.