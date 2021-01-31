Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Пентагон отменил плановую вакцинацию заключенных Гуантанамо от COVID-19

Ян Брацкий
01:22 31.01.2021
Представители республиканской партии заявили, что приоритетная вакцинация заключенных тюрьмы вместо пожилых американцев и военнослужащих непростительна.
Пентагон отменил плановую вакцинацию заключенных Гуантанамо от COVID-19
© Фото: Ekaterina Tsvetkova globallookpress
Читайте нас на:

Пентагон принял решение отложить вакцинацию заключенных тюрьмы Гуантанамо от новой коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступил пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби. Причина - критика со стороны представителей республиканской партии, которые выступили против вакцинации предполагаемых военных преступников раньше обычных американцев и военных.

Среди претендентов на прививку от инфекции были 40 заключенных, включая обвиняемого в организации терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке Халид Шейх Мохаммед.

«Ни один из заключенных Гуантанамо не был вакцинирован. Мы приостанавливаем реализацию этого плана, поскольку мы пересматриваем протоколы защиты военного состава. Мы остаемся верны своим обязательствам по обеспечению безопасности наших войск», - написал Кирби в Twitter.

Ранее издание New York Times сообщило, что Минобороны США планирует предложить заключенным в Гуантанамо пройти добровольную вакцинацию от COVID-19. Кампания должна была начаться на следующей неделе. Информация о количестве инфицированных среди отбывающих наказание не разглашается.

Тюрьма для содержания подозреваемых в международном терроризме была создана после сентябрьских терактов 2001 года. Несмотря на критику международного сообщества, включая ООН, лагерь продолжает работать, а большинство его заключенных так и не предстали перед судом. Всего в камерах побывали 775 человек, сейчас в тюрьме остаются 40 заключенных.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
23:59 Спорт
Российский фристайлист Буров досрочно выиграл зачет Кубка мира в лыжной акробатике
19:28 Армия
Видео
Все ради мира: как устроен российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе
17:22 В стране и мире
Видео
«Звезда с очень сложной судьбой»: скончалась народная артистка России Алла Йошпе
16:07 Спорт
Российский лыжник Большунов победил в масс-старте классическим стилем на этапе КМ в Швеции
15:30 В стране и мире
В России начнет действовать новый перечень запретов на использование автомобиля
Популярное
Популярное
Названы пять главных ошибок при приготовлении картофеля
Гибель туристов на перевале Дятлова получила новое объяснение
Видео
Без дозаправки из Владивостока до Москвы: на что способны модернизированные Ил-76МД-90А
Видео
Небо под защитой: в Ульяновске готовятся передать в воинские части комплексы «Бук-М3»
Видео
Вооружен до зубов: опубликованы уникальные кадры с борта корвета «Гремящий»
Видео
«Золотые» руки: как ремонтные мастерские обманывают россиян и вымогают деньги
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.