Space X отправила на орбиту прах человека

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX подняла на космическую орбиту прах Брюса Макфи, поклонника легендарной космической онлайн-игры. Об этом сообщил друг покойного Чарльз Уайт в Twitter.

По словам Чарльза, Брюс Макфи являлся человеком с ограниченными способностями и виртуальные миры были его жизнью. Он был известен в игровом сообществе под ником Paradox Olbers. Уайт привел слова своего умершего друга, что тот мог общаться вживую с тремя людьми в год, а благодаря онлайн-играм имел сотни друзей.

Брюс Макфи умер в возрасте 72 лет еще в 2019 году. Отправиться в космос было его давней мечтой, которая исполнилась только после смерти.

Ранее стало известно, что был осуществлен запуск ракеты-носителя Falcon 9 со 143 спутниками на борту. Отмечается, что это самое большое количество космических аппаратов, которые когда-либо единовременно выводили на орбиту за один запуск.