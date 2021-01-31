Дептранс назвал самые аварийные магистрали в Москве в 2020 году

Самое большое количество аварий в прошлом году произошло на МКАД. Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы. На этой магистрали произошло 748 ДТП с пострадавшими.

Вторым по опасности стало Третье транспортное кольцо - 167 аварий. Третье место - Калужское шоссе, где в 2020 году произошло 110 ДТП.

Главной причиной аварий, уточнили в Дептрансе, стало превышение скорости.

«Особенно это заметно по МКАД — магистрали с самым высоким скоростным режимом в городе», - говорится в Telegram-канале департамента.

В ведомстве добавили, что на МКАД будет усилен контроль за проведением ремонтных работ. Также на магистрали появится дополнительное освещение, новые системы навигации, аварийные карманы.