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В России за сутки выявили 24 150 новых случаев COVID-19

Анна Назайкина
11:20 03.01.2021
Накануне число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 26 301.
В России за сутки выявили 24 150 новых случаев COVID-19
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа коронавирус обнаружили у 24 150 человек, причем у 10,8% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от COVID-10 за сутки удалось 19 847 россиянам, скончались - 504.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 3 851 новый случай заражения COVID-19. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 3 738 случаев. Далее следует Московская область - там за сутки зафиксировали 1 539 заболевших коронавирусом. Наименьшее число новых случаев в Ненецком автономном округе (1), а на Чукотке за последние 24 часа их вообще не обнаружено.

Напомним, что накануне сообщалось о 26 301 новом случае инфицирования COVID-19. Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 3 236 787. За весь период зафиксировано 58 506 летальных исходов, выздоровело 2 618 882 человека.

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