В России техосмотр машин начнут снимать на камеру

В России с 1 марта текущего года процедура техосмотра машин будет фиксироваться на камеру. Таким образом, операторы технического осмотра будут обязаны передавать в единую автоматизированную информационную систему определенные сведения.

«Это фотографическое изображение транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование», - говорится в изменениях, которые содержатся в новой редакции федзакона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Уточняется, что съемка будет проходить в пункте техосмотра или на передвижной диагностической линии. В единую систему будут вносить координаты места нахождения авто, а также дата, время начала и окончания проведения диагностирования, передает РИА Новости. Также вводится понятие «средства фотофиксации».