Эксперты разъяснили новые правила взимания налога со вкладов россиян

В России с 2021 года начинают действовать новые правила налогообложения дохода физических лиц, полученного от депозитов. Превышение в 42,5 тысячи рублей будет облагаться НДФЛ в размере 13%.

Согласно новым правилам, банки обязаны направить в налоговую службу информацию о процентах, которые были выплачены каждому клиенту в течение года. Исключение - доход по рублевым счетам со ставкой не более 1% и эскроу-счета, пишет «Коммерсант».

После получения данных налоговики обязаны рассчитать НДФЛ и до 1 декабря проинформировать вкладчика о состоянии дел с его счетами. Отмечается, что дробить вклады на несколько банков бессмысленно - все результаты будут суммироваться.

Также при расчете суммы налога проценты будут учитываться за тот год, в котором они были фактически получены.