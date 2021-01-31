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Ученые нашли у тяжело переболевших коронавирусом иммунитетное преимущество

Иван Линдеманн
11:46 31.01.2021
Выяснилось, что у людей с легкой формой коронавируса эти клетки имеют признаки «истощения» Т-лимфоцитов - они становятся менее эффективными после того, как получают сильную стимуляцию иммунной системы.
Ученые нашли у тяжело переболевших коронавирусом иммунитетное преимущество
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress
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Переболевшие коронавирусом в тяжелой форме люди получили более сильную иммунную защиту от повторного заражения, чем те, кто перенес инфекцию в легкой форме. К такому выводу пришли исследователи из Института иммунологии Ла-Хойи.

Они проанализировали экспрессию отдельных генов более 80 тысяч CD8+Т-клеток, то есть тех, что разрушают зараженные клетки. Выяснилось, что у людей с легкой формой коронавируса эти клетки имеют признаки «истощения» Т-лимфоцитов - они становятся менее эффективными после того, как получают сильную стимуляцию иммунной системы. Ученые считают, что из-за этого шансы приобрести долгосрочный иммунитет становятся минимальны.

У людей, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме, «истощения» Т-лимфоцитов не наблюдалось. Значит, эти пациенты, скорее всего, могут получить более сильную защиту.

Исследования ученых, как сообщает Science Immunology, основывались на образцах крови 39 человек с коронавирусом и 10 здоровых.

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