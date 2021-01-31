Почти на 700 случаев снизился суточный показатель заболеваемости СOVID-19 в России

В России за сутки выявили 18 359 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Таким образом число общее число зарегистрированных заболевших COVID-19 выросло 3 850 439 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции– 18 359 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 997 (10,9%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении.

Согласно данным оперштаба, темп прироста заболеваемости составляет 0,48%. Днем ранее сообщалось о 19 032 выявленных случая коронавируса в стране за сутки.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 500 тысяч человек записались на вакцинацию в столице. Более 300 тысяч москвичей уже сделали прививку от коронавируса.