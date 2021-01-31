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В России на выплаты по временной нетрудоспособности выделили еще 68,5 млрд рублей

Тамара Астапенкова
11:31 31.01.2021
Средства пойдут на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 года.
В России на выплаты по временной нетрудоспособности выделили еще 68,5 млрд рублей
© Фото: Olga Oginskaya, Pixabay
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Правительство выделило более 68,5 миллиардов рублей на дополнительные выплаты пособий по временной нетрудоспособности в I квартале. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Свыше 68,5 млрд рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования (ФСС). Средства пойдут на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 года», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Уточняется, что решение о дополнительном финансировании было принято для того, чтобы поддержать сбалансированность бюджета Фонда социального страхования, нагрузка на который выросла из-за пандемии, и не допустить задержку выплат гражданам.

По словам Михаила Мишустина, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, согласно которому оплата больничных и выплат пособий по материнству будут перечисляться напрямую из ФСС, а не через работодателя. С 2022 года планируется ввести беззаявительный механизм начисления этих выплат.

Также российское правительство проиндексировало с 1 февраля федеральные социальные пособия. Выплаты, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве, и семьи с детьми, увеличиваются на на 4,9%.

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