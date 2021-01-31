В стране и мире Правительство направило 1,1 млрд рублей на выплаты медикам за выявление онкологии Тамара Астапенкова Такие выплаты медицинские работники получают с 2020 года. © Фото: Ольга Соколова, Global Look Press Читайте нас на: Правительство России направило более 1,1 миллиарда рублей на выплаты медицинским работникам за выявление онкологии. Соответствующее распоряжение о распределении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Свыше 1,1 миллиарда рублей получат территориальные органы Фонда обязательного медицинского страхования. Деньги направят на специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов», - сообщается на сайте кабмина. Уточняется, что такие выплаты медицинские работники получают с 2020 года. За каждый случай подтвержденного заболевания, которое было выявлено во время диспансеризации или профилактического осмотра, медицинская организация получает дополнительное финансирование. В свою очередь администрации уже выплачивает деньги своим сотрудникам. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика