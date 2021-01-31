В Москве в январе выпало 160 процентов месячной нормы осадков

В Москве в январе 2021 года, по предварительным подсчетам, выпало 160% месячной нормы осадков. Среднемесячная температура превышала климатическую норму на 0,6 градуса. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве выпало 63 миллиметра это на 30 января, а с учетом ожидаемых 5 миллиметров сегодня, то это будет плюс-минус 68 миллиметров при месячной норме 42, итого 160% месячной нормы», - пояснил РИА Новости синоптик.

Ранее метеоролог предупредил, что в воскресенье, 31 января, столицу ждет сильный снегопад из-за влияния южного циклона. Ожидается, что высота снежного покрова увеличится на 5 – 8 сантиметров.