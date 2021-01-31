Ученые рассказали, как определить коронавирус по внешнему виду языка

Наличие коронавируса можно определить по внешнему виду языка. К такому выводу пришли ученые, исследование которых опубликовано The British Journal of Dermatology.

Специалисты заявили, что при заражении на языке могут возникнуть шишки. С ними, по словам ученых, сталкивается четверть заболевших. Кроме того, у пациентов часто появляются локальные воспаления и припухлости.

Этот симптом связан с наличием ангиотензинпревращающего фермента - рецептора, который реагирует на вирусы в человеческом организме. Большая часть таких рецепторов как раз находится на языке.

Среди других симптомов вируса - потеря вкуса, непроизвольное скрежетание зубами, кровотечения и сухость во рту.