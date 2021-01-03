Переболевший коронавирусом Жигунов выписался из больницы

Российский актер Сергей Жигунов вылечился от новой коронавирусной инфекции. Об этом Заслуженный артист России сообщил своим подписчикам в социальных сетях. Звезда фильмов «Сердца трех», «Гардемарины, вперед» и сериала «Моя прекрасная няня» около месяца провел в крымской больнице, где врачи боролись за его здоровье.

«После трех недель болезни буду долечиваться амбулаторно. Все последние тесты отрицательные. Надеюсь, антител хватит хотя бы на полгода. Спасибо ялтинским врачам и вам всем за поддержку», - написал актер.

О своей госпитализации в ялтинскую Ливадийскую больницу в связи с обнаруженным у него коронавирусом Жигунов сообщил 28 декабря. Актер тогда заявил, что он не унывает из-за сложившейся ситуации и, несмотря на отсутствие обоняния и вкуса, обязательно посмотрит на новогодний салат и вспомнит былые ощущения. Ранее актер рассказал, как встретил Новый год в больничной палате.