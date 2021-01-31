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Праздник не удался: французская полиция задержала семь человек за кражу вина на 800 тысяч евро

Роман Захаров
00:50 31.01.2021
Среди украденных вин были продукты известных винодельческих хозяйств.
Праздник не удался: французская полиция задержала семь человек за кражу вина на 800 тысяч евро
© Фото: pixabay
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Во Франции полиция задержала семь человек, подозреваемых в краже 1,6 тысяч бутылок вина Гран крю во французском Брюже (пригород Бордо) в сентябре 2020 года. Об этом сообщила местная радиостанция France Bleu.

При обыске у задержанных были найдены 800 бутылок еще не реализованного товара. Многие из предполагаемых похитителей уже попадали в поле зрения полиции по другим преступлениям средней тяжести. Некоторые задержанные приходятся друг другу родственниками.

Четверо подозреваемых были заключены под стражу, троих взяли под судебный контроль.

По данным радио, среди украденных вин продукты известных винодельческих хозяйств. Общая стоимость похищенного составляет 800 тысяч евро.

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