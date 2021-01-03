В Москве начинается вакцинация новых групп риска от COVID-19

В Москве открывается запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции работников банков и бюджетных учреждений. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник напомнил о ежедневной работе прививочных пунктов без перерывов и выходных.

«Чтобы расширить доступ москвичей к прививке от COVID-19, с понедельника, 4 января, мы открываем запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней», - написал Собянин в своем блоге.

От новой коронавирусной инфекции уже привились более 50 тысяч москвичей, еще 100 тысяч записались на вакцинацию. Ранее Собянин пообещал, что в наступившем году финансирование системы здравоохранения останется самой крупной расходной статьей городского бюджета и выразил надежду, что желающих пройти иммунизацию будет еще больше. Ее проводят и в других регионах.