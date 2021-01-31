ЦПВС: боевики обстреляли территорию идлибской зоны деэскалации

Боевики запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* совершили 18 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 18 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны - 18 обстрелов), из них в провинции Идлиб - восемь обстрелов, в провинции Латакия - пять обстрелов, в провинции Алеппо - четыре обстрела, в провинции Хама - один обстрел», - говорится в заявлении Сытника.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил о намерении террористов продолжать войну еще долгое время. По мнению официального Дамаска, противостояние с ними еще не закончено.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») - террористическая организация, запрещенная в России решением Верховного суда.