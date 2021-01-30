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В Башкирии пассажирский автобус столкнулся с КамАЗом

Тамара Астапенкова
09:37 30.01.2021
По информации ГИБДД, в салоне автобуса находились 12 человек.
В Башкирии пассажирский автобус столкнулся с КамАЗом
© Фото: 02.mchs.gov
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Семь человек пострадали в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса в Башкирии. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

«Сегодня, 30 января, утром в городе Октябрьский на проспекте Ленина 49-летний местный житель за рулем автобуса ПАЗ допустил столкновение с попутным грузовиком КамАЗ», - говорится в сообщении.

Уточняется, что КамАЗ работал на дороге по уборке снега. В салоне автобуса находились 12 человек. В результате ДТП одна пассажирка получила травмы.

© 02.mchs.gov

«За медицинской помощью обратились семь человек, в том числе 17-летний молодой человек», - говорится в сообщении.

Автобус выполнял рейс по маршруту «35 микрорайон - 16 школа». Выясняются все обстоятельства аварии. По информации МЧС, на месте столкновения работает 15 человек и 6 единиц техники.

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