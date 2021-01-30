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«Их не интересуют наши болезни»: оппозиция Украины требует зарегистрировать в стране «Спутник V»

Иван Линдеманн
09:17 30.01.2021
Президент страны Владимир Зеленский призывает Евросоюз помочь в переговорах с производителями западных вакцин, но они заключать контракты не спешат.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На Украине, где ситуация с коронавирусом остается сложной, правительство обнародовало план иммунизации населения. Вакцинировать нужно 14 миллионов человек, но пока нечем.

Поставки зарубежных препаратов от COVID-19 ожидаются в лучшем случае лишь в середине февраля. Президент страны Владимир Зеленский призывает Евросоюз помочь в переговорах с производителями западных вакцин, но они заключать контракты не спешат.

Ранее Россия предлагала наладить на Украине производство «Спутника V», но официальный Киев отказался регистрировать именно эту вакцину, заявив, что она создана «государством-агрессором». Оппозиция требует немедленно пересмотреть это решение и называет действия украинской власти преступными.

«Они говорят, что «Спутник» не подходит, потому что это российская вакцина. Почему вы тогда на 2 миллиарда только за последние месяцы наторговали с Россией? Это все вранье, построенное на экономических интересах. Их не интересует здоровье, их не интересуют наши семьи, их не интересуют наши болезни», - заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Накануне на Украине вновь выявили более 5 тысяч новых случаев коронавируса. За все время пандемии в стране заразились более 1 миллиона 200 тысяч человек, 22 тысячи умерли. 

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