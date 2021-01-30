Вторая жизнь кремлевской елки: что делают с главным новогодним символом страны после праздников

Из главной новогодней елки страны, после того как ее убрали, делают подарки. Дерево перерабатывают и мастерят из него сувениры, которые потом подарят школьникам и медперсоналу, которые отличились в сложном 2020 году.

Из толстых веток делают медали, из пушистой хвои - подстилки и корм для животных в зоопарке.

«Круглые пятаки, из которых будут сделаны разные медальки, монетки, пятаки с эмблемой кремлевской елочки, которые в дальнейшем дарятся детям, школьникам», - рассказал заместитель председателя Дмитровского отделения Всероссийского общества охраны природы Богдан Струсь.

Процесс переработки ели достаточно длительный. Для начала дерево тщательно сушат, распиливают и сортируют по частям. Из вертикальных спилов можно сделать и столешницы, и шкатулки. Три года назад из ствола 100-летней елки изготовили 120 хоккейных клюшек. В этом году планируются повторить этот успех.

«На мой взгляд клюшек 7-8 из этого спила можно будет сделать», - рассказал председатель Дмитровского отделения Всероссийского общества охраны природы Андрей Пивовар.

Клюшка, сделанная из кремлевской елки есть и у президента РФ Владимира Путина.

Экологи призывают не выбрасывать после праздников елки на свалки, а отправлять их в пункты приема, где новый продукт уверенно займет свою нишу - от сельского хозяйства до топливной отрасли. А сейчас в мастерских уже кипит работа: первые образцы кремлевской ели шлифуют станки.

«Чтобы такой спил сделать, надо раза три пройти. Вот сейчас, наверное, минут 10 прошло. Вот и считайте - 3 - 30 минут, потом перевернем, закрепим, чтобы ничего не болталось и начнем все заново», - объяснил рабочий мастерской «Дар Труда» Александр Мельник

Предположительно, из одной ели может получиться минимум 100 деревянных часов. В этом году дизайн часов будет особенный: в центре сюжета герои ушедшего года - врачи. Эскиз рисовала девушка, которая сама боролась с коронавирусной инфекцией.

«Она взяла с собой в госпиталь краски, кисти и нарисовала несколько эскизов. Прототипом стала медсестра из этого госпиталя - Любовь Михеева», - рассказал основатель мастерской «Дар Труда» Константин Скворцов.

От главной ели страны останутся не только воспоминания. Из шишки года через три получится маленькая красивая елочка. Одну из таких малюток уже готовят высаживать в Подмосковном лесу. Возможно лет через 50 именно она и украсит соборную площадь Кремля.