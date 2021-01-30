В Вануату задержали экипаж российской яхты «Милонга», которая совершала кругосветное путешествие. Моряков отправили на карантин.

Как сообщили ТАСС в посольстве России в Австралии, яхта с тремя членами экипажа на борту зашла в территориальные воды Вануату для пополнения запасов пресной воды и топлива. После этого полиция задержала моряков, поскольку те заранее не сообщили о своем намерении.

В дипмиссии рассказали, что гражданам РФ была оказана необходимая консульская помощь. Кроме того, власти Вануату обеспечили пополнение запасов пресной воды и топлива. Сотрудники российского посольства работают с руководством страны, чтобы находящиеся на карантине моряки как можно скорее смогли покинуть порт.

Вануату из-за пандемии была закрыта на карантин в марте 2020 года. В настоящее время на территории республики пока не зафиксировано ни одного случая коронавируса.