Умер бывший гитарист The Animals Хилтон Валентайн Иван Линдеманн В звукозаписывающей компании подчеркнули, что музыкант был гитаристом-новатором, оказавшим влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперед. © Фото: HiltonValentine, Facebook На 78-м году жизни скончался бывший гитарист британской группы The Animals Хилтон Валентайн. Об этом со ссылкой на супругу музыканта сообщила звукозаписывающая компания ABKCO Records. «Мы, как и весь музыкальный мир, оплакиваем сегодня потерю Хилтона Валентайна, одного из основателей The Animals», - сказано в заявлении. В компании подчеркнули, что музыкант был гитаристом-новатором, оказавшим влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперед. The Animals при участии Валентайна выпустили три студийных альбома. Имя гитариста было введено в Зал славы рок-н-ролла в 1994 году.