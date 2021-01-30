Умер бывший гитарист The Animals Хилтон Валентайн

На 78-м году жизни скончался бывший гитарист британской группы The Animals Хилтон Валентайн. Об этом со ссылкой на супругу музыканта сообщила звукозаписывающая компания ABKCO Records.

«Мы, как и весь музыкальный мир, оплакиваем сегодня потерю Хилтона Валентайна, одного из основателей The Animals», - сказано в заявлении.

В компании подчеркнули, что музыкант был гитаристом-новатором, оказавшим влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперед.

The Animals при участии Валентайна выпустили три студийных альбома. Имя гитариста было введено в Зал славы рок-н-ролла в 1994 году.