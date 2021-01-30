В Приморском океанариуме впервые появились на свет малыши гигантского осьминога

В Приморском океанариуме впервые удалось получить потомство гигантского осьминога. Несколько тысяч икринок самка отложила в середине августа, через пять месяцев начали вылупляться первые осьминожки, сейчас малышей уже несколько десятков. Об этом сообщила пресс-служба Приморского океанариума.

«В искусственных условиях гигантских осьминогов сложно разводить по той простой причине, что у них очень длительный период эмбрионального развития и очень длительный планктонный период», - объяснил один из ведущих в РФ специалистов по головоногим, кандидат биологических наук Олег Катугин.

Он рассказала, что молодые осьминоги «очень нежные создания», более устойчивые к внешним воздействиям кожные покровы у них формируются уже после того, как они переходят к донному образу жизни.

В природе самка осьминога ухаживает за кладкой, обследует икринки, очищает от песчинок. В океанариуме «мама» следила за кладкой около полутора месяцев. Но гроздья икринок начали отваливаться. По предположению ученых, скорее всего клейкая основа, на которую осьминог крепит яйца, не предназначена для стекла аквариума.

«Поэтому мне пришлось их забрать и поместить отдельно. Яйца я рассортировал по степени развития и посадил в разные аквариумы, на протяжении оставшихся месяцев практически каждый день вручную перебирал и чистил кладку», - рассказал ведущий специалист отдела содержания гидробионтов дальневосточных морей Юрий Некотинев.

Чаще всего в океанариумах не разводят осьминогов, потому что их сложно выкормить. Приморским специалистам удалось подобрать корм малышам в виде артемии разных размеров.