В МИД РФ заявили, что антироссийские санкции противоречат интересам ЕС

Антироссийские санкции незаконны и, в первую очередь, противоречат интересам самого Евросоюза. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«В последнее время Евросоюз взялся с неуемной энергией создавать так называемые горизонтальные санкционные механизмы. Это могут быть и физические лица, и институты, и компании, и бизнесмены. Это очень скользкий путь, который ведет в никуда, но он создает колоссальную неопределенность в отношениях между нами и европейцами», - приводит слова дипломата ТАСС.

По словам Грушко, Москва в отношениях с Брюсселем выступает против односторонних решений, противоречащих нормам ВТО и препятствующих развитию экономических отношений. Дипломат напомнил, что в 2020 году доля Евросоюза в балансе внешней торговли с РФ составляла 38%. Но теперь из-за разворота российской экономики в сторону новых драйверов роста и политического влияния она будет только уменьшаться.

«Это Китай и страны Азии в целом и, естественно, страны ЕврАзЭС, с которыми торговля развивается более динамично, чем с нашими традиционными партнерами», - добавил Грушко.

Напомним, что 17 декабря прошлого года Европейский союз продлил санкции против России еще на шесть месяцев.